Tarihî Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek

Kaymakam Edip Bey tarafından 1891 yılında, Yozgatlı Şakir Usta'ya yaptırılan 19 metre yüksekliğindeki 131 yıllık tarihi geçmişe sahip Sungurlu Saat Kulesi, yıpranmaya bağlı dökülmeler nedeniyle tehlike oluşturmaya başladı. 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremde balkon parçaları düşen saat kulesinin diğer parçalarında da geçtiğimiz günlerde tahribat meydana geldi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, belediye ekipleri tarafından polis barikatlarıyla etrafı kapatılan tarihî saat kulesinde incelemelerde bulundu. Çorum Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'den bilgi alan Yazgı, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını söyledi. Başkan Şahiner, Yazgı'ya ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Genel Müdür Yazgı, daha sonra Sunguroğlu Mehmet Bey tarafından 1756 yılında yaptırılan ve harabe haline gelen eski hamamda da incelemelerde bulundu.