Tarım öğrencileri çeltik ekimini gözlemledi

Türkiye'de çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 5'nin karşılandığı Çorum'un Osmancık ilçesinde “beyaz altın” olarak adlandırılan pirincin sofralara uzanan yolculuğu başladı. Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım bölümü öğrencileri çeltik ekimini yerinde gözlemledi.

Osmancık'ta çeltik ekimine başlandı. "Beyaz altın" olarak adlandırılan pirincin sofralara ulaşması için çiftçiler, sabırla çeltik ekimine başlarken, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ders başı yapan Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri çeltik ekimini sahada inceledi. Kumbaba köyünde çeltik tohumu eken çiftçileri gözlemleyen öğrenciler, tarlalardaki 'keşan' adını verdikleri alanları, tarım aletlerini, keşanların içine su salınımı, bataklık haline gelen tarlalarda çiftçilerin çeltikleri saçarak toprakla buluşturduğu anları ilgiyle izledi.

Çeltikler 5 ay sonra hasat edilecek

Yetişmesi ve başak olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlaması beklenen çeltik için çiftçiler sürekli tarlaların su altında kalmasını sağlayacak. Belirli olgunluğa erişecek çeltikler daha sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutulacak. Son aşamada pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuk ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getiriliyor.

'Yılda yaklaşık 30 bin ton üretiliyor'

Osmancık'ta yılda 25 ila 30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor. İlçede üretilen “Osmancık97” pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyor. Osmancık'ın önemli gelir kaynaklarından birisi olan çeltik ilçede "pırlanta" ya da "beyaz" olarak anılıyor.