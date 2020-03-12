Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çorum'a gelecek

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'a geleceğini açıkladı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ankara ziyareti kapsamında Bakan Pakdemir'li ile görüşerek Çorum'un taleplerini iletti. Ahlatcı, ayrıca görüşmede Bakan Pakdemir'liyi Çorum'a davet etti.

Geleceğe Nefes Projesi ile Çorum, adını Guinness Rekorlar Kitabı'na altın harflerle yazdırdığını hatırlatan Ahlatcı, 1 saatte en fazla fidan dikme dünya rekorunun, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ve 303 bin 150 fidanın toprakla buluşturulması ile kırıldığını belirterek, rekorun Türkiye adına tescil ettirildiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin kırılan rekordan dolayı tüm Çorumlulara bir kez daha teşekkürlerini ilettiğini kaydeden Pakdemirli, “Bakanımız ile Nisan ayında ilimize yapacağı ziyaret öncesi belirlenen program ile ilgili istişarelerde bulunduk” dedi.

Bakan Pakdemirli'nin Çorum programının tarihinin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağını vurgulayan İl Başkanı Ahlatcı, Bakan Pakdemirli'nin Çorum'da sektörle ilgili kuruluşların temsilcileri ile bir araya geleceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli ve bakanlık bürokratlarının da katılacağı Tarım Çalıştay'ı düzenleneceğini kaydeden Ahlatcı, çalıştayda tarım sektörü ve Çorum tarımı ile ilgili konuların ele alınacağını söyledi.

Ahlatcı, bakan Pakdemirli'nin Çorum'da ayrıca Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bölgenin en modern mezbahanesinin de açılışını yapacağını sözlerine ekledi.