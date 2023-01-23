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Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Çorum’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneşevler 9. Sokak'ta Mert Z. ile Eren G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine Eren G. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Mert Z.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu vücuduna saçmalar isabet eden Mert Z. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mert Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan zanlı Eren G'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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