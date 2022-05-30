Tartışmada kan aktı: 2 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.A. isimli şahıs ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. yanında taşıdığı bıçak ile tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan şüpheli mahalle bekçilerinin dikkati sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.