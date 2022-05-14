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Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Çorum’un İskilip ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.


Olay, ilçeye bağlı İbik köyünde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. ve İ.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, H.E. silahıyla İ.S.'yi vurarak öldürdü.


Cinayet şüphelisi H.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İ.S.'nin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.


Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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