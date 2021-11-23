Tartıştığı kadını bıçakladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralanan kadını, fabrika bekçisi kurtardı. Dehşet veren olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kırıkkale karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. adlı şahıs fabrika önünde park halindeki bir otomobilde E.T.A. isimli kadınla tartışmaya başladı. E.T.A.'nın araçtan inmesi üzerine M.D. de arkasından giderek cebinden çıkardığı bıçakla kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bıçak darbelerinden kendisini korumaya çalışan kadının yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fabrika bekçisi kadını ölümden kurtardı

Talihsiz kadının çığlıkları üzerine fabrika bekçisi kadına müdahale etti. Talihsiz kadını fabrikanın bahçesine alan bekçi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.