Tartıştığı komşusunu öldürdü

Çorum'a bağlı Hankozlusu köyünde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Hankozlusu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmayan O.G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya (48) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G. tüfekle komşusu Yılmaz Gökkaya'yı başından vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz Gökkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma olay yerinden kaçan O.G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken Gökkaya'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.