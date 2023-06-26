İhlas Haber Ajansı

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Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Çorum’da 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Çorum'da 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Bahçelievler 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile A.A. (14) bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç. üzerinde taşıdığı bıçak ile A.A.'yı karnından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralama olayını gerçekleştiren M.Ç. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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