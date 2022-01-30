Telefon arıza ekipleri zorlu doğa şartlarına meydan okuyor

Çorum'da Türk Telekom Sungurlu İşletme Şefliği arıza ekipleri zorlu doğa koşullarına meydan okuyorlar.

Sungurlu'da belirli aralıklarla etkisini sürdüren ve birçok köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yağışı, zaman zaman da arızalara da neden oluyor. Yaşanan arızaları gidermek için Türk Telekom ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava şartlları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Üçoluk, Tuğlu, Kaledere, Karakocalı ve Sapaköy hatlarında arıza meydana geldi. Arızayı gidermek için bölgeye giden ekipler, eksi 17 derece altında çalışmalarını yürüttü. Arazinin karlı olmasından dolayı ekipler, yolda kalınca bölgeye Çorum'dan kar paletli araç istendi. Ekipler bölgeye gelen kar paletli araçla yaklaşık 12 saatlik bir çalışma ile arızayı tespit edip tamir ettiler.