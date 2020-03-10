TEMA Vakfı Sungurlu'da faaliyetlerine başladı

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Yasemin Yiğitbaş, “Bugün ülke genelinde 850 bini aşkın gönüllüsü TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Sungurlu'da doğal varlıkları ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizde gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.