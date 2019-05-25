TEMA'dan destekçilere teşekkür belgesi

Gerek yerel eğitim projelerine gerekse fidan bağışlarına katkı sağlayan bütün gönüllülere teşekkür ettiklerini belirten Aykaç yaptıkları çalışmaların duyarlı insanlarla birlikte kocaman bir ailenin parçası olmanın önemini dile getirdi.

Tema kurulduğu günden 1992 den bu yana 18 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 15 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ekti. 250 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi yürüttü. 3 milyondan fazla öğrenciye doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile ulaştı. 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine çevre seminerleri verildi. 90'dan fazla kitap yayımladı ve kamuoyuna sundu. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde dünyada ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü ilk kazanan çevre kuruluşu olarak bütün bunların yerelde ve genelde adım adım 800 bini aşkın gönüllü sayesinde olduğunu belirtti.

TEMA Vakfı erozyonla maruz kalınan tehlike ve bu tehlikeye karşı mücadele ile doğal varlıklarımız olan topraklarımız, ormanlarımız, meralarımız ve su kaynaklarımızın korunması yönünde halkımızı bilgilendirme ve toplumsal bir bilinç yaratma gayretlerini artan bir inançla sürdürmektedir. Böyle bir mücadelenin, önemli unsuru, kuşkusuz olarak eğitimdir. Bu mücadele, temelde insanın doğaya bakışı, doğayla olan ilişkisi, kısaca yaşam biçimi ile tutum ve davranış değişiklikleri ise, ancak sistemli ve etkili bir eğitim desteği ile çabuklaşabilir. Bunun için Herkesi Tema gönüllüsü olmaya davet ettiklerini belirtti.