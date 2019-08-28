Tesiste rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti

Çorum'un Kargı İlçesinde mola veren bir kişi

dinlenme tesisinin tuvaletinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yolcu burada hayatını kaybetti.

Olay Çorum'un Kargı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul-Samsun D-100 Karayolu üzerinde Avşar Köyü Mevkii'nde bulunan bir tesiste dinlenmek için mola veren M.K.(44), tesisin tuvaletinde diğer yolcular tarafından yerde baygın olarak bulundu. 112 ekipleri tarafından Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

M.K.'nın cenazesi yapılan ölüm muayenesi sonrası kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.