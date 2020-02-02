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TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2

TFF 2.

Lig'de mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK'ya 2-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Ejder Yapıcı, Çağlar Mehmet Uludağ


Çorum FK: Reşat, Ertuğrul, Nafican, Murat, Mete, Kerem Çağatay, Batuhan (M.Rıdvan dk. 46), Oktay, Volkan (Şaban dk. 46), Kıvanç (Fatih dk. 63), Mert


Sancaktepe FK: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, H.İbrahim (Behlül dk. 84 ?), M.Ozan, Mert, Erhan (Ahmet dk. 84 ?), Muharrem, İrfan


Goller: İrfan (dk. 6), Melik (dk. 83) (Sancaktepe FK)


Kırmızı Kart: Ertuğrul (Çorum FK)


Sarı Kartlar: Oktay (Çorum FK), Alaattin, Selim (Sancaktepe FK)

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