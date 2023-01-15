TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 20. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Adem Şahan, Mustafa Tosun
Çorum FK; Ali Türkan, Serkan, Emre, Salih Zafer, Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Timur dk. 87 ?), Murat (Ferhat dk. 74), Gökhan, (Sabrican dk. 87 ?), Suat Kaya (Selim dk. 65), Sinan, Enes (Hurşit dk. 74)
Şanlıurfaspor: Aydın, Semih, İbrahim, Feyyaz (Mehmet dk. 46), Barış, Cumali, Behlül (Bünyamin dk. 63), Erkam (Şahin dk. 63), Mert, Kemal (Ömer dk. 90+2 ?), Mustafa (Seyit dk. 83 ?)
Sarı Kartlar: Atakan Cangöz (Çorum FK), Aydın, Cumali (Şanlıurfaspor)