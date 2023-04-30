TFF 2. Lig: Çorum FK: 1 - Düzce Cam Düzcespor: 0

Lig 35. hafta mücadelesinde Çorum FK, sahasında Düzce Cam Düzcespor'u 1-0 mağlup etti.

Lig 35. hafta maçında Düzcespor ile sahasında karşılaşan Çorum FK, rakibini 1-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti. Mücadeleyi Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, protokol üyeleriyle birlikte izledi. Maçın ardından ev sahibi ekipte büyük bir sevinç yaşandı.

Stad: Çorum Şehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Muhammed Ali Doğan

Çorum FK: Ali, Emre, Eren (Hurşit dk. 76), Atakan , Gökhan, Suat, Selim (Sinan dk. 64), Murat (Atakan Cangöz dk. 76), Ferhat, Serkan, Erkan

Düzce Cam Düzcespor: Ersin, Emre, Yasin (İbrahim dk. 76), Sedat, Kerem, Eren Karadağ (Erçin dk. 76), Koray, Çınar (Muhammed Rıdvan dk. 76), Savaş, Altar Han (Recep dk. 90+1), Osman

Gol: Atakan (dk. 90) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Çınar, Savaş, Kerem (Düzce Cam Düzcespor)