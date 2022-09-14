TFF 2. Lig: Çorum FK: 2 - Bursaspor: 1

Lig Beyaz Grup'un 4. haftasında Çorum FK sahasında Bursaspor'u 2-1 etti.

Olaylar çıktı

Maç sırasında ve devre arasında tribünler karıştı. Her iki takım taraftarı birbirlerine şişe ve sandalye fırlattı. Taraftar grupları arasında tansiyonun iyice yükselmesi üzerine her iki tribünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olaylar sırasında bir taraftar ve bir polis hafif şekilde yaralandı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen, Sezgin Şahbaz, Metin Yalçın

Çorum FK: Bayram Olgun, Emre Öztürk (Mustafa Eren Damar dk. 83 ?), Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Akyüz (Burak Çalık dk. 66), Suat Kaya (Enes Nalbantoğlu dk. 66), Murat Yıldırım (Atakan Akkaymak dk. 80 ?), Ferhat Yazgan, Serkan Yavuz, Erkan Kaş, Ali Akkuş, Sinan Kurumuş

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Berat Altındiş (Hamza Baran Arıkan dk. 80 ?), Enver Cenk Şahin, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Mustafa Genç

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 25), Burak Çalık (dk. 78(Çorum FK), Mustafa Genç (dk. 30) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Ali Akkuş, Gürkan Okan, Serkan Yavuz (Çorum FK), Enver Cenk Şahin, Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)