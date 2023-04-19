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TFF 2. Lig: Çorum FK: 2 - İnegölspor: 0

TFF 2.

Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Çorum


Hakemler: Mehmet Ali Özer, Selim Şenöz, Anıl Küçükkaraca


Çorum FK: Ali, Emre, Eren, Gökhan (Hurşit dk. 67), Suat (Selim dk. 67), Murat, Ferhat (Timur dk. 82), Serkan, Fatih Selimhan (Atakan Akkaynak dk. 23), Erkan, Sinan


İnegölspor: Bekir, Furkan (Hamza dk. 77), Yılmaz (Bahadır dk. 64), Yasin, Orhan (Batuhan dk. 46), Erman, Uğur Gökhan, Ersel (Sefa dk. 66), Volkan, Ömer Faruk


Goller: Suat (dk. 62) (Çorum FK), Orhan (dk. 34 k.k.) (İnegölspor)


Kırmızı kart: Serkan (dk. 45) (Çorum FK)


Sarı kartlar: Ferhat, Tahsin Tam (Teknik Direktör) (Çorum FK), Ömer Faruk (İnegölspor)

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