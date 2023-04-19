TFF 2. Lig: Çorum FK: 2 - İnegölspor: 0

TFF 2.
Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Çorum
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Selim Şenöz, Anıl Küçükkaraca
Çorum FK: Ali, Emre, Eren, Gökhan (Hurşit dk. 67), Suat (Selim dk. 67), Murat, Ferhat (Timur dk. 82), Serkan, Fatih Selimhan (Atakan Akkaynak dk. 23), Erkan, Sinan
İnegölspor: Bekir, Furkan (Hamza dk. 77), Yılmaz (Bahadır dk. 64), Yasin, Orhan (Batuhan dk. 46), Erman, Uğur Gökhan, Ersel (Sefa dk. 66), Volkan, Ömer Faruk
Goller: Suat (dk. 62) (Çorum FK), Orhan (dk. 34 k.k.) (İnegölspor)
Kırmızı kart: Serkan (dk. 45) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Ferhat, Tahsin Tam (Teknik Direktör) (Çorum FK), Ömer Faruk (İnegölspor)