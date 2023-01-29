İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Çorum FK: 4 - Nazilli Belediyespor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 22. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor 4-2 mağlup etti.



Stat: Çorum Şehir


Hakemler: Yalçın Taşkın Furat, Burak Celep, Akın Karabacak


Çorum FK: Ali, Salih Zafer, Suat (Gülsüm dk. 77), Selim (Timur dk. 61), Murat (Ferhat dk. 77), Serkan, Hurşit (Atakan dk. 67), Fatih Selimhan, Erkan, Atakan, Sinan


Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Furkan, Mert, Şükrü, Nurettin, Emre, Bilal, Hakkı Can, Doğukan (Berkay dk. 66), Bertuğ (Erdem dk. 56), Anıl (Hüseyin dk. 87 ?)


Goller: Sinan (dk. 32 pen.) Murat (dk. 34) Suat (dk. 40 ve 63) (Çorum FK), Nurettin (dk. 40 ve 71) (Nazilli Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.