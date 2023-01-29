TFF 2. Lig: Çorum FK: 4 - Nazilli Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 22. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor 4-2 mağlup etti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Yalçın Taşkın Furat, Burak Celep, Akın Karabacak
Çorum FK: Ali, Salih Zafer, Suat (Gülsüm dk. 77), Selim (Timur dk. 61), Murat (Ferhat dk. 77), Serkan, Hurşit (Atakan dk. 67), Fatih Selimhan, Erkan, Atakan, Sinan
Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Furkan, Mert, Şükrü, Nurettin, Emre, Bilal, Hakkı Can, Doğukan (Berkay dk. 66), Bertuğ (Erdem dk. 56), Anıl (Hüseyin dk. 87 ?)
Goller: Sinan (dk. 32 pen.) Murat (dk. 34) Suat (dk. 40 ve 63) (Çorum FK), Nurettin (dk. 40 ve 71) (Nazilli Belediyespor)