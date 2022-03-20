TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Bodrumspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında misafir ettiği Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Serdar Osman Akarsu, Buğra Can Semercioğlu
Çorumspor FK: Hasan Hüseyin, Mustafa Eren, Berkay Can, Aykut, İsmet, Murat, Recep (Atakan dk.79), Mahsun (Hakkı Can dk. 90+3 ?), Burak (V. Okumak dk. 88 ?), Mehmet Akyüz (Batuhan dk. 79), Halil İbrahim
Bodrumspor: Ali, Üzeyir, Onur, Ali Eren, Cenk, Erkan (Seçgin dk. 70), Samet (Oğuzhan dk.74 ), Erdem (Celal dk. 79), Süleyman (Burhan dk. 70), Berk İsmail, Bahadır (Yekta dk. 74)
Goller: Halil İbrahim (dk. 67) (Çorum FK), Berk İsmail (dk. 90+6) (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Burak, Mustafa Eren, Halil İbrahim (Çorum FK), Samet, Onur (Bodrumspor)