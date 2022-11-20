TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Erzincanspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorumspor FK, sahasında karşılaştığı Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hakan Ülker, Ersin Erbay, Güner Mumcu Taştan
Çorumspor FK: Bayram, Serkan (Ali dk. 66), Berkay Can, Emre, Erkan Kaş, Atakan Cangözx, Atakan Akkaynakx, Ferhat, Berat Ali (Suat dk. 66), Sinan (Burak dk. 88 ?), Mehmat Akyüz (Enes dk. 46)
Erzincanspor: Hayrullah Mert, Yunus Emre, M. Samed, Ömer, Maksut, Sefa, Canberk, İbrahim Can (Ali Yavuz dk. 89 ?), Yasin, Enes, Sinan (Batuhan dk. 89 ?)
Gol: Sinan (dk. 17 pen.)
Sarı Kartlar: Erkan Kaş, Sinan, Atakan Akkaynak, Berkay Can, Enes (Çorum FK), Sinan, İbrahim Can (Erzincanspor)