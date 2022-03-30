TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Somaspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında Somaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Lütfullah Aslan, Harun Reyşit Güngör, İbrahim Ethem Potuk
Çorumspor FK: Hasan Hüseyinx, Mustafa Eren (V. Okumak dk. 58), Sefa Akın, Hakkı Can, Mertcan, Muratx, Recep (Atakan dk. 78), İbrahim, Mahsun, Burak (Muhsin dk. 83 ?), Mehmet Akyüz (Batuhan dk. 46)
Somaspor: Muharrem Tunay, Eray, Mustafa, Onur, Yasin, Oğuzhan, Atamer (Osman dk. 76 ?), Özcan (Mücahit dk. 76 ?), Yılmaz, Celal Emir (Ali dk. 55), Eray (Ahmet dk. 46, Abdulkadir dk. 82 ?)
Gol: Volkan Okumak (dk. 63) (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin, Mertcan, Halil İbrahim, Atakan (Çorum FK), Onur, Eray (Somaspor)