İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 1 - Somaspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında Somaspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Çorum Şehir


Hakemler: Lütfullah Aslan, Harun Reyşit Güngör, İbrahim Ethem Potuk


Çorumspor FK: Hasan Hüseyinx, Mustafa Eren (V. Okumak dk. 58), Sefa Akın, Hakkı Can, Mertcan, Muratx, Recep (Atakan dk. 78), İbrahim, Mahsun, Burak (Muhsin dk. 83 ?), Mehmet Akyüz (Batuhan dk. 46)


Somaspor: Muharrem Tunay, Eray, Mustafa, Onur, Yasin, Oğuzhan, Atamer (Osman dk. 76 ?), Özcan (Mücahit dk. 76 ?), Yılmaz, Celal Emir (Ali dk. 55), Eray (Ahmet dk. 46, Abdulkadir dk. 82 ?)


Gol: Volkan Okumak (dk. 63) (Çorum FK)


Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin, Mertcan, Halil İbrahim, Atakan (Çorum FK), Onur, Eray (Somaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.