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TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 - 1461 Trabzon: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 34. hafta mücadelesinde, Çorumspor FK, sahasında 1461 Trabzon'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Çorum Şehir


Hakemler: Yiğit Aslan, Harun Terin, Salih Burak Demirel


Çorumspor FK: Hasan Hüseyinx, Muhsin (Serkan dk. 43), Sefa Akın (Berkay dk. 63), Hakkı Canx, Mertcan, Muratx, Recep (Batuhan dk. 73), Halil İbrahimx, Mahsun (Atakan dk. 63), Mehmet, Volkan Okumak (Burak dk. 63)


1461 Trabzon: Özkan, Hakan, Onur, Ahmet (Atakan dk. 67), Erkul, Hakan, Tunahan (Kerem dk. 78), İrfan, Muammer Denizhan (Rahmi Anıl dk. 84 ?), Halil İbrahim (Berkay dk. 84 ?), Yasin


Goller: Berkay (dk. 86), Halil İbrahim (dk. 90+8) (Çorum FK), Yasin (dk. 56) (1461 Trabzon)


Sarı Kartlar: Mertcan (Çorum FK), Hakan, Ahmet (1461 Trabzon)

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