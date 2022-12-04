TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 - Menemen FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Menemen FK'yı 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Yakup Özhan, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel
Çorumspor FK: Bayram, Serkan, Berkay Can (Salih Zafer dk. 46), Emre, Atakan Cangöz (Taha dk. 56), Atakan Akkaynak (Berat Ali dk. 83), Ferhat, Murat Yıldırım (Ali dk. 69), Suat Kaya, Sinan, Burak Çalık (Enes dk. 69)
Menemen FK: Bora, Kadir, Gençer, Oğuzhan Açıl, Fuat (Abdulkadir dk. 64), Ferhat, Atalay, Mert Can, Oğuzhan Aydoğan, M. Enes, Emre
Goller: Suat (dk. 17), Sinan (dk. 86 pen.) (Çorum FK), Atalay (dk. 21) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Atakan Akkaynak, Suat, Enes (Çorum FK), Oğuzhan Açil, Emre, Kadir (Menemen FK)