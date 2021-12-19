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TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 - Adıyamanspor FK: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Çorumspor FK, sahasında Adıyamanspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Burak Celep, İlke Akman


Çorumspor FK: Hasan Hüseyin, Serkan, Salih Zafer, Emre, İsmet (Berkay dk. 84 ?), Hasan, Murat (Muhsin dk. 84 ?), Seçgin (Umut dk. 62), Burak (Batuhan dk. 77), Mehmet Gürkan, Halil İbrahim (Kürşat dk. 84 ?)


Adıyamanspor FK: Özal, Emin, Evren, Mustafa, Osman, Osman, Doğan Can (Göktan dk. 80 ?), Oğuzhan (Seydi dk. 80 ?), Ogün (Kerem dk. 80 ?), Umut (Muhammet dk. 46), Cengizhan (Abdulkadir dk. 65)


Goller: Seçkin (dk. 28 pen.), Umut (dk. 65), Mehmet Gürkan (dk. 77) (Çorumspor FK)


Kırmızı kart: Emin (dk. 67) (Adıyamanspor)


Sarı kartlar: Özal, Oğuzhan, Muhammet (Adıyamanspor), Seçkin (Çorum FK)

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