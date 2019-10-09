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TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 3 - Başkent Akademi FK: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 7. haftasında Yeni Çorumspor sahasında karşılaştığı Başken Akademi Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.



Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu


Hakemler: Levent Balcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Güner Mumcu Taştan


Yeni Çorumspor: Onur, Ertuğrul, Ferdi, Eren, Osman, Oğuz (Muhammed Rıdvan dk. 46), Mikail (Emrah dk. 46), Kerem Çağatay, Kıvanç, Mert Ilıman, Murathan (Kerem Pala dk. 70)


Başkent Futbol Akademi Kulübü: Taha, Abdullah, Süleyman (Beytullah dk. 67), Ahmet, Muhammed Burak, Suat, Bora, Bilal, Tolgahan (Ömer dk. 82 ?), Eyüp, Hazarhan (Yavuz dk. 70)


Goller: Ahmet (dk. 53), Ömer (dk. 89) (Başkent Akademi), Kıvanç (dk. 62), Eren (dk. 72), Emrah (dk. 76) (Yeni Çorumspor)


Sarı kartlar: Ertuğrul (Yeni Çorumspor), Taha (Başkent Akademi)

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