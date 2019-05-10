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TFF 3. Lig: Yeni Çorumspor: 0 - Kocaelispor: 1

TFF 3.

Lig Play-Off yarı final ilk maçında Yeni Çorumspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 yenildi.


Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uğur Erdoğan, Uğur Öna


Yeni Çorumspor: Onurcan, Mert(Kaan dk. 76), Osman, Muhammet, Yakup, Eşref (Barış dk. 76), Mümin, Ertuğrul, Uğur,Volkan, Kıvanç (Mücahit dk 54.)


Kocaelispor : Volkan, Kadir, Murat, Kemal Can, Mert, Gökdeniz (Hamza dk. 45), Sefa (Rıza dk. 85 ?), Burak Süleyman, Sinan, Mesut, Ali


Gol: Kemal Can (dk. 74) (Kocaelispor)


Sarı Kartlar: Volkan (Yeni Çorumspor), Volkan, Gökdeniz, Burak Süleyman (Kocaelispor)

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