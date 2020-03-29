Tıbbi atıklara ‘Koronavirüs' önlemi

Çorum Belediyesi, Covid-19'un (koronavirüs) tıbbı atıklar üzerinden yayılmasını önlemek amacıyla ek önlemler aldı.

Çorum Belediyesine ait lisanslı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde her gün 2 tona yakın tıbbi atığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edildiğini belirten Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, tıbbi atıklarda koronavirüsün yayılma olasılığına karşı aldıkları tedbirleri artırdıklarını kaydetti.

206 sağlık kurum ve kuruluşundan aldıkları tabi atıkların tam donanımla personel soğutuculu lisanslı tıbbi atık araçlarıyla toplandığını ifade eden Başkan Aşgın, “Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin içerisinde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde yüksek sıcaklık ve basınç altında parçalanarak sterilize edilen ve evsel atık niteliği kazanan atıklar daha sonra düzenli depolama sahasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf ediliyor. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sürecinde de önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Tıbbi atıkların bertarafı esnasında çalışan personelimizin enfeksiyon kapmaması için de gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Bu doğrultuda taşıma ve bertaraf esnasında çalışan personelimiz eldiven, siperlik yüz koruyucu ekipman, tek kullanımlık tulum elbise gibi kişisel koruyucu donanımlarını aksatmadan kullanıyor. Günlük olarak iş elbiselerini yenileri ile değiştiriyorlar. Tıbbi atık naklinden sonra atık taşıma aracı ve tıbbi atıkların taşındığı konteynırlar dezenfektan ile temizlenip yıkama ünitesinde temizleniyor. Ayrıca Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin bütün çalışma alanları her gün yıkanıp ve dezenfekte ediliyor.” dedi.

Başkan Aşgın, 2019 yılında 608 bin 408 kg tıbbı atığın bertaraf edildiğini sözlerine ekledi.