Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi tamamlandı

Çorum'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile İl Özel İdaresi işbirliğinde hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi kurulum çalışmaları tamamlandı.

Dodurga ilçesine kurulan tesisle kentin tıbbi aromatik bitki üretim merkezi haline getirilerek ilde yetişen önemli bitki türlerinin fide ve tohum ıslahını sağlanması, tarımsal araştırma çalışmaları ile bölgenin ekonomik ve tarımsal kalkınma potansiyellerinin harekete geçirilerek kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesi ve yoksulluğun azaltılarak köyden kente göçün azaltılması amaçlanırken yıllık 10 milyon fide üretilerek Türkiye'nin aromatik bitki ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

3,5 milyon liraya mal olan tesiste bulunan 2 bin 400 metrekarelik sera ve 120 bin metrekarelik açık sahada kapari, kişniş, kimyon, ekinezya, rezene, sarı kantaron, adaçayı, çörekotu, kekik, lavanta, melisa, tıbbi nane gibi bitkiler ve aromatik bitki fidanları yetiştirilecek.

Vali Çitfçi tesisi inceledi

Çorum Valisi Mustafa Çitfçi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Yatırımın ülke ekonomisine bir an önce katma değer sağlaması için temennide bulunan Vali Çiftçi, tesis hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ile proje koordinatörü Burak Turna'dan bilgi aldı.

Yıllık 10 milyon fidan üretmeyi hedeflediklerini açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, seracılığın en modern tekniklerinin tesiste uygulandığını söyledi. Projenin Çorum ve bölge için çok önemli hayati dönem taşıdığını dile getiren Sarı, "Tıbbi aromatik ve ıtri bitkiler bununla ilgili bakanlığımızın da destekleri var. Türkiye bu bitkileri yurt dışından ihraç ediyor. İlk etapta fide üretimi gerçekleştirerek farklı illere göndereceğiz” dedi.

Pazarlamaya önem vereceklerini açıklayan Sarı, "Ana hedefimiz bu. Pazarı iyi oluşturmamız lazım. Tesisimizin kurulumu yeni tamamlandı. Deneme üretimimiz başladı. Şu anda tesisimizde 10 kişi çalışıyor. Ekonomiye büyük katkısı olacak. Türkiye, bu bitkilerin fidanı için her yıl milyonlarca avro harcıyor. Bizim burada üreteceğimiz fidanlar, ülkemizin dört bir yanındaki çiftçilere yerli fidan olarak ulaştırılacak. Böylelikle bu alandaki açığı kapatmış olacağız. Pazarlamamızı sağlam oluşturursak gelecek vadeden bir sektör” ifadelerini kullandı.

Dodurgan'nın 400 rakıma sahip olduğu için tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye son derece elverişli olduğunu dile getiren proje koordinatörü Burak Turna da "Fesleğen, lavanta, ada çayı, tıbbi nane, tıbbi kekik, sarı kantaron gibi ürünlerin üretimine başladık. Nisan'da üretimimizi büyüteceğiz. Bu bölgede daha önce de aromatik bitkiler yetiştiriliyordu. Biz bu üretimi daha profesyonel teknik ve ekipmanlarla gerçekleştireceğiz, Şu anda Şanlıurfa, Malatya, Balıkesir ve Karabük'ten sipariş aldık" diye konuştu.