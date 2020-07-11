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Ticaret Borsası'ndan Toplu'ya teşekkür ziyareti

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu’yu ziyaret etti.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu'yu ziyaret etti.


Kaya ve özkubat, ziyarette aynı zamanda TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Tic. A.Ş. Başkanı olan Toplu'ya Çorum lisanslı depoculuk yatırımının kazandırılmasında veridği katkılardan dolayı teşekkür ettiler.


Lisanslı depoların Çorum'daki üreticiler, çiftçiler, nakliyeciler, esnafımıza ve sanayicilere büyük katkı sağlayacağının altını çizen Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, 30 bin ton kapasiteye sahip lisanslı deponun kapasitenin 60 bin tona çıkarılması için Toplu'dan destek istedi.


Naki Özkubat, 20 milyon liraya mal olan yatırımın kazandırılmasında katkı sunan herkese teşekkür etti.

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