Ticaret İl Müdürlüğü sağlık ve temizlik ürünü satan firmaları denetimi

Komisyon üyeleri tarafından 62 firmada, Koruyucu Maske, Dezenfektan, Kolonya, temizlik malzemesi vb. 136 üründe, Market, Şarküteri, Manav, Gıda Toptancıları ile Sebze Halinde olmak üzere 37 firmada, Un, yağ, Şeker, Makarna, sebze, meyve vb. 53 ürün denetimi yapıldı.

06 Mart - 06 Nisan 2020 tarihleri arasında 99 firmada 189 ürün için yapılan denetimler sonucunda, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 4 firma gerekli yaptırımlar uygulanması için Tcaret Bakanlığına bildirildi.