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Ticari araç dereye uçtu : 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç köprüden dereye uçtu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç köprüden dereye uçtu.


Edinilen bilgilere göre kaza Akçay Mahallesi Sungurlu-Çankırı yolunda meydana geldi. Çankırı'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Abdullah Karaderili yönetimindeki 19 SB 117 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Tunahan Gürcan yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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