İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da bir motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'da bir motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim A.(20) yönetimindeki 19 AAK 340 plakalı motosiklet ile Hüseyin D.'in kullandığı 19 AF 930 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halindeki başka bir aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan İbrahim A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.