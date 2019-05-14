Tır şoförünün bulduğu yaralı karaca kurtarılamadı

Çorum'da yabancı uyruklu tır sürücüsünün yaralı halde bulduğu karaca kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık-Gümüşhacıköy karayolunda seyreden yabancı plakalı bir Tır'ın sürücüsü yol kenarında yaralı bir ceylan olduğunu fark etti. Bunun üzerine aracı durduran sürücü tıra aldığı karaca ile Osmancık ilçe girişinde bulunan polis noktasına gelen sürücü burada karacayı polislere teslim etti. Yaralı karaca'yı teslim alan polis ekipleri Milli Parklar Doğa Koruma ekiplerini arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine ilçeye giden ekipleri teslim aldıkları yaralı karacayı Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirdiler.

Burada tedavi altına alınan yaralı karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.