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Tırın çarptığı adam feci şekilde can verdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis kazadan sonra kaçan tır sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.


Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirdiş olay yerinde feci şekilde can verirken tır sürücüsü kaza yerinden kaçtı.


Rafet Demirdiş'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kazadan sonra kaçan sürücüyü bulmak işin geniş çaplı çalışma başlattı.

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