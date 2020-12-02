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Toplum destekli polis, KADES'i tanıttı

Çorum polisi, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.


Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polisler, ana caddeler ve işyerlerinde broşür dağıtarak KADES uygulamasının tanıtımını yaptı.


Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında kadınları bilgilendiren polis ekipleri, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet gibi olayların başlarına gelmesi durumunda cep telefonuna yüklenen uygulama ile kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti.


KADES uygulaması


Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, IOS ve Android marketlerinden T.C. kimlik numarasını girerek indirebileceği ve sonrasında gelen onay koduyla aktif hale getirebileceği bir uygulama olan KADES, şiddet mağduru kadınların cihaz konum bilgileri açık haldeyken uygulama butonuna tek bir dokunuşla en hızlı şekilde 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları sağlanıyor. Sonrasında olay yerine en yakın ekip sevk edilerek olaya müdahale edilirken, şüphelinin yakalanması ile mağdura yönelik gerekli güvenlik tedbirleri sağlanıyor.

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