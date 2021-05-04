Trafik kazası sonucu felç kalan Ayva'dan 'emniyet kemeri' için ders gibi sözler

Çorum'da geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Yasin Ayva, “13 yıl önce emniyet kemeri taksaydım belki bugün felçli kalmayabilirdim” dedi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, 2008 yılında Samsun yolunda geçirdiği trafik kazası sonrasında felçli kalan Yasin Ayva'yı ziyaret etti.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu tür ziyaretlerle farkındalık oluşturmaya ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını aktaran Demir; “Bugün 13 yıl önce kaza sonucu tekerlekli arabaya mahkum kalan Yasin kardeşimizi ziyaret ettik. Yasin kardeşimiz emniyet kemeri taksaydı belki felçli kalmayacaktı. Trafik Şube Müdürlüğü olarak Yasin kardeşimiz gibi kazada sakat kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Demir konuşmasının sonunda Ayva'ya hediye takdim etti.

“13 yıl önce emniyet kemeri taksaydım belki bugün felçli kalmayabilirdim” diyen ve emniyet kemerinin önemini geçirdiği kazanın ardından anladığına vurgu yapan Yasin Ayva ise, “13 yıl önce Samsun yolunda arkadaşımın aracında kaza yaptık. Aracımız yoldan çıktı tren bariyerlerine çarptı. Ben arka koltukta oturuyordum. Emniyet kemerim olmadığı için araçtan fırladım. Kazada omurgam kırıldı. 13 yıldır tekerli sandalyeye mahkum yaşıyorum. Belki o gün emniyet kemerim olsa felçli kalmayacaktım. Emniyet kemerinin önemini o kazada anladım ama iş işten geçmişti. Ben bugün felçli olarak hayatımı sürdürüyorum Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Vatandaşlarımızdan ricam yola çıkarken lütfen emniyet kemerlerini taksınlar. Yoksa sonuç ortada. Emniyet kemeri hayat kurtarır” şeklinde konuştu.

Ziyarette Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Komser Kazım Kazım Durmaz ve Bilirkişi Muharrem özel de hazır bulundu.