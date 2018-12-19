Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyecinin ailesine Hak-İş'ten yardım

Çorum'un İskilip ilçesinde nişan dönüsü ailesiyle birlikte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyecinin ailesine Hak-İş tarafından yardım yapıldı.

Hak-İş sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'nın talimatıyla, Çorum Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, kazada hayatını kaybeden İrfan Ünlü'nün ailesini ziyaret etti.

Anne Emine ve kardeşi Ahmet Ünlü'ye başsağlığı dileyen Köroğlu ve sendika yöneticileri daha sonra aiye sendika genel merkezi tarafından gönderilen 40 bin liralık yardım çekini teslim ettiler.