Trafikte ağır bilanço

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında ilk sırayı sürücüler alırken bunu sırasıyla yaya, araç, yol ve yolcu takip etti. Trafik kazalarına karışan araç cinslerine bakıldığında bisikletin ilk sırada yer alması dikkat çekerken ardından at arabası, motorlu bisiklet, motosiklet ve otomobil yer aldı.

Ülke genelinde meydana gelen ölümlü kazaların ilk sırasında başkent Ankara yer alırken, en az ölümlü kaza ise Siirt, Tunceli ve Batman'da meydana geldi. Başkentte meydana gelen 12 bin 652 yaralamalı ve ölümlü trafik kazasında 199, Siirt, Batman ve Tunceli'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca alkollü olarak araç kullanan 146 bin 320 cezai işlem uygulanırken, mülki idare amirliklerine bin 645 sürücü sevk edildi. 2018 yılında 1 milyon 15 bin 732 araç ise trafikten men edildi.

Son 10 yıllık trafik bilançosu

Ülke genelinde son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarına bakıldığında ise 2010 yılında meydana gelen 950 bin 120 trafik kazasında 4 bin 236, 2009 yılında meydana gelen 1 milyon 53 bin 346 kazada 4 bin 324, 2011 yılında meydana gelen 1 milyon 228 bin 928 kazada, 3 bin 835, 2012 yılında meydana gelen 1 milyon 296 bin 634 trafik kazasında 3 bin 750, 2013 yılında meydana gelen 1 milyon 207 bin 354 kazada 3 bin 685,, 2014 yılında meydana gelen 1 milyon 199 bin 10 trafik kazasında 3 bin 524, 2015 yılında 1 milyon 313 bin 359 trafik kazasında kaza yerinde ve kaza sonrasında 7 bin 530, 2016 yılında meydana gelen milyon 182 bin 491 trafik kazasında kaza yeri ve sonrasında 7 bin 300, 2017 yılında meydana gelen 1 milyon 202 bin 716 trafik kazasında kaza yeri ve sonrasında 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti.