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Traktör evin bahçesine uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Traktör sürücüsü son anda traktörden atlayarak canını kurtardı.


Edinilen bilgilere göre olay Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsü öğrenilemeyen 19 LL 994 plakalı traktör, 6 metre yükseklikten Fatih Beker'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan Çardak'ın üzerine düştü. Kaza sonrası çardak yıkılırken, traktör sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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