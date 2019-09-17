Traktör evin bahçesine uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Traktör sürücüsü son anda traktörden atlayarak canını kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsü öğrenilemeyen 19 LL 994 plakalı traktör, 6 metre yükseklikten Fatih Beker'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan Çardak'ın üzerine düştü. Kaza sonrası çardak yıkılırken, traktör sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.