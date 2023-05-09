Traktör hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çorum'da park halindeki bir traktör çalındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah evinden çıkan Rüstem Özdemir (78), 19 KA 334 plakalı traktörünün park ettiği yerde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Özdemir, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Binaya ait kameraları inceleyen polis ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında kapşonlu kıyafetle yüzünü kamufle eden 1 şahsın park halindeki traktörü çalarak olay yerinde uzaklaştığı belirledi. Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli ve çalınan traktörün bulunması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.