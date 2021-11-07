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Traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Çorum’da etkili olan sis nedeni ile bir traktörün şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Çorum'da etkili olan sis nedeni ile bir traktörün şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yücel Ş.(50)'nin kullandığı tomruk yüklü traktör yoğun sis nedeni ile kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Trafik polisleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye düştüğü Çorum-Osmancık yolunda kurtarma çalışması yapılamadı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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