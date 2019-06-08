Traktörle uçuruma yuvarlanan 3 kişi toprağa verildi

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün meydana Çorum'un İskilip İlçesi'ne bağlı İbik köyünde gelen trafik kazasında, Galip K. yönetimindeki traktör Semerkaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Güllü K. ve oğlu Berkay K. hayatını kaybederken, yeğeni Süleyman K. yaralanmıştı. Kazada yaklaşık 200 metre aşağıya yuvarlanan 3 kişinin cesedi köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılamayınca İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istenmişti. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından uçuruma yuvarlanan traktörde bulunan ailenin cesetlerini bulundukları yerden çıkardı. Yaralı Süleyman K. ise olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İskilip Devlet hastanesi'ne kaldırılan cesetler yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Yakınları tarafından köye getirilen 3 kişinin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.