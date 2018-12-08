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Travel Turkey'de Hitit motifleri tanıtıldı

İzmir’de devam eden 12.

İzmir'de devam eden 12.Travel Turkey Turizm Fuarı'nda Hitit motifleri tanıtıldı.


Çorum'un sahip olduğu kültür mirasının tanıtımı noktasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Hitit hotiflerinden esinlenerek ünlü modacı Ahmet Özceyhan tarafından Kargı bezi dokumaları kullanılarak tasarlanan Hitit kıyafetleri, Kargı Halk Eğitim Merkezi desteğiyle fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.


Turizm fuarına katılım sağlayan 200'ü aşkın yerli ve yabancı katılımcıya ait stantları tek tek gezen Hitit motifli kıyafetleri giyen İzmir TEGV gönüllüleri Çorum'a ait turistik gezi rehberi ve leblebi dağıtımı yaparak kentin tanıtmada birer kültür elçisi olarak katılımcıları Çorum'a davet ettiler.

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