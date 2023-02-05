Türk heyeti Japonya'da afet ve atık yönetimindeki tecrübelerini paylaştı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasındaki işbirliği projesi çerçevesinde Japonya'ya giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'a döndü. Türk heyetin Japonya temaslarında iki ülke arasında afet ve atık yönetimiyle ilgili tecrübe paylaşımı yapıldı.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), afetle mücadelede ve katı atık yönetiminde ilgili iş birliği çerçevesinde Türk heyetini ağırladı. 29 Ocak-03 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen "Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü ve Afet Yönetimi ve Müdahalesi İçin Kapasitesinin Artırılması Projesi" çerçevesinde Japonya'ya giden heyette Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Japonya'da bulundu.

Çorum, Malatya, Tokat, Kırıkkale, Yozgat, Elazığ, Muş ve Gümüşhane belediye başkanları ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve TBB Yerel Yönetimlerden Sorumlu Asbaşkanı Lokman Ertürk de yer aldığı heyet, Afet Azaltma ve İnsan Yenileşme Enstitüsü, Deprem Anıt Parkı, Atık Yönetimi Müzesi ve Sıfır Atık Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Hokudan Deprem Anıt Parkı'nı, fay kırıklarını korunarak sergilendiği müzeyi ve Kamikatsu Sıfır Atık Merkezi'ni ziyaret eden heyet, Kamikatsu Belediye Başkanı Hanamatsuyasushi ile de görüştü. Her iki ülke için de verimli geçen ziyaretlerin ardından Türk heyet yurda dönüş yaptı.