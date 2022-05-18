Türk tarımının geleceği ve genç çiftçi projeleri konuşuldu

Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda Türkiye tarımının geleceği ve genç çiftçi projeleri konuşuldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Hicabi Berişbek haftanın hasbihal sohbeti programında yurt öğrencileri ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda Sungurlu ve Türkiye tarımının geleceği hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Sohbet toplantısında mesleki kariyeri ve uzmanlık alanı hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Hicabi Berişbek, Sungurlu ve bölge tarımı hakkında çeşitli bilgiler vererek başladığı konuşmasına öğrenciler ile karşılıklı soru ve cevap şeklinde devam etti.

Proje bazlı çalışmaların ve tarımsal reform çalışmalarının Sungurlu ve bölgesel bazlı faydalarından bahseden Berişbek, birim alandan yüksek verim, bilinçli tarımsal faaliyetler, sulama yöntemlerinde geleneksel yöntemlerin olumsuz etkileri, tarımsal ilaçlamanın doğaya ve tarıma etkileri konulardan bahsetti.

Berişbek, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri dile getirerek, alternatif tarımsal ürünlerinin geliştirilme ihtiyacının vurgulandığı toplantıda, kırsal bölgelerden göç etmek suretiyle olumsuz etkilenen Türkiye tarımının genç çiftçi adaylarının çeşitli teşviklerle ülke tarımına kazandırılmasının önemi dile getirdi.

Toplantı sonunda Yurt Müdürü Yasin Koçak tarafından Ziraat Mühendisi Hicabi Berişbek'e teşekkür edilerek, program öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi.