Türkiye'de 249 bin 750 Sungurlulu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Türkiye'de yaşayan Sungurluların nüfusu 249 bin 750 olarak açıklandı.

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Sungurlu'da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu bilgiler verildi:

'Ankara'da 130 Bin 699, İstanbul'da 40 Bin 687 Sungurlulu var'

ADNKS sonuçlarına göre, 2016 yılında Türkiye'de yaşayan Sungurluların sayısı 240 bin 484 iken, 2017 yılında 2 bin 763 kişi artarak 243 bin 247 kişi, 2019 yılında ise 4 bin 849 artarak 248 bin 096 kişi olmuştu. 2020 yılı itibariyle ise bin 654 kişi artarak 249 bin 750 olarak açıklandı.

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan 249 bin 750 kişinin, 45 bin 595 kişinin Çorum il sınırları içerisinde, 204 bin 155'inin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk yedi il sırasıyla Ankara 130 bin 699 kişi, İstanbul 40 bin 687 kişi, Antalya 4 bin 437 kişi, İzmir 3 bin 806 kişi, Kırıkkale 2 bin 338 kişi, Kocaeli bin 954 ve Bursa bin 769 kişi oldu.

Türkiye'de yaşayan Çorumlu sayısı ise 2020 yılında 1 milyon 308 bin 909 kişi olduğu tespit edildi.

'Diğer illerde yaşayan Sungurlular'

Adana: 235, Adıyaman: 55, Afyonkarahisar: 203, Ağrı: 137, Aksaray: 191, Amasya: 444, Ankara: 130 bin 699, Antalya: 4 bin 437, Ardahan: 35, Artvin: 58, Aydın: bin 046, Balıkesir: 786, Bartın: 109, Batman: 87, Bayburt: 32, Bilecik: 135, Bingöl: 64, Bitlis: 97, Bolu: 405, Burdur: 85, Bursa: bin 769, Çanakkale: 298, Çankırı: 591, Çorum: 45 bin 595, Denizli: 239, Diyarbakır: 313, Düzce: 394, Edirne: 202, Elazığ: 112, Erzincan: 124, Erzurum: 140, Eskişehir: 683, Gaziantep: 210, Giresun: 130, Gümüşhane: 51, Hakkari: 130, Hatay: 287, Iğdır: 65, Isparta: 259, İstanbul: 40 bin 687, İzmir: 3 bin 806, Kahramanmaraş: 82, Karabük: 178, Karaman: 36, Kars: 66, Kastamonu: 283, Kayseri: 370, Kilis: 29, Kırıkkale: 2 bin 338, Kırklareli: 320, Kırşehir: 157, Kocaeli: bin 954, Konya: 763, Kütahya: 176, Malatya: 138, Manisa: 410, Mardin: 150, Mersin: 594, Muğla: bin 083, Muş: 88, Nevşehir: 76, Niğde: 90, Ordu: 157, Osmaniye: 42, Rize: 71, Sakarya: 433, Samsun: 687, Şanlıurfa: 204, Siirt: 101, Sinop: 105, Şırnak: 220, Sivas: 215, Tekirdağ: 975, Tokat: 322, Trabzon: 190, Tunceli: 84, Uşak: 82, Van: 179, Yalova: 201, Yozgat: 433, Zonguldak: 243.