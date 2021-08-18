Türkiye'de satışa sunulan maskelerin mikrobiyal temizlik testi bu merkezde yapılıyor

Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de satışa sunulan maskelerin mikrobiyal temizlik düzeyi testleri için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Hitit Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında çalışmalar devam ediyor. Protokol kapsamında, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTÜAM) bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilen mikrobiyal temizlik düzeyi testinde, özel bir işlemden geçirilen maskelerdeki gram başına düşen bakteri kolonisine bakılıyor. 30 koloniden az bakteri varlığı tespit edilen maskelere mikrobiyal temizlik düzeyi uygunluk onayı veriliyor.

HÜBTÜAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talebi üzerine şimdiye kadar 4 firmaya tıbbi maskelerin mikrobiyal temizlik düzeyi testlerinin yapıldığını söyledi.

Araştırma merkezlerinde, maskelerle ilgili temizlik düzeyi testlerinin yanı sıra, 7 firmaya ait maskelerde de alerjen testi yapıldığını anlatan Prof. Dr. Kurtbaş, “Araştırma merkezimizde, spektroskopik, kromatografik, polimer, katalitik, yüzey ve gıda analizlerinin yanı sıra biyolojik analizler de yapılıyor. Gerek sahip olduğumuz altyapı gerekse insan kaynağı bakımından, HÜBTÜAM, Türkiye'nin sayılı araştırma merkezleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

'Türkiye'de bu testi yapan tek üniversite'

Türkiye'de maskelerin mikrobiyal temizlik düzeyi testini yapan tek kamu kurumunun Hitit Üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Kurtbaş, "Maskelerin mikrobiyal temizlik düzeyi testini Türkiye'de yurt dışı merkezli birkaç özel firma yapıyor ancak devlet kurumları arasında bu testi yapan sadece Hitit Üniversitesi. Dolayısıyla Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu piyasadaki maskelerin standartlara göre uygun olup olmadığını belirlemek üzere, yapılması gereken mikrobiyal temizlik düzeyi testi işlemlerini üniversitemize yaptırıyor. Covid-19 salgınıyla mücadele açısından büyük önem arz eden bu testleri yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesinin Covid-19 salgınıyla mücadelede vaka tespitinde kullanılan Real Time PCR cihazını Sağlık Bakanlığının kullanımına sunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kurtbaş, “Hitit Üniversitesi olarak salgınla mücadeleye gerek altyapımızla gerekse uzmanlarımızla elimizden gelen desteği sunuyoruz” ifadesini kullandı.