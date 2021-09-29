Türkiye'nin ceviz diyarında hasat başladı: İlçe ekonomisine 20 milyon katkı sağlayacak

Türkiye'nin ceviz diyarı olarak bilinen Çorum'un Oğuzlar ilçesinde hasadına başlanan Oğuzlar-77 cevizi, ilçe ekonomisinin bütçesine 20 milyon katkı sağlaması hedefleniyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yetişen Oğuzlar-77 cevizi, coğrafi olarak dağlık yapıya sahip ilçede rakıma göre başlayan hasat süreci yaklaşık bir ay sürüyor. Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen ceviz, yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kurutulan ceviz, daha sonra paketleniyor. Lezzeti ve verimliliğiyle Türkiye'de marka olan Oğuzlar-77 cevizi, tezgahlarda kısa sürede yerini alacak.

'Ürün rekoltesinde düşüş yaşandı'

Türkiye'deki ceviz üretimin yüzde 4'nün gerçekleştirildiği ilçede yaşanan zirai don ve iklim değişiklikleri nedeniyle ürün rekoltesinde düşüş yaşanırken, toptan ve perakende fiyatlarına da yüzde 30 seviyesinde artış oldu. Oğuzlar halkının neredeyse tek gelir kaynağı ceviz, ilçe ekonomisine yıllık 15 ila 20 milyon TL katkı sağlıyor.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, ilçede ceviz hasadının yavaş yavaş sonlarına yaklaşıldığını söyledi. Kış mevsiminde eksi 32 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının ceviz üretimini etkilediğini dile getiren Hantal, yaylalarda verim artışı olmasına rağmen soğuk havanın etkisiyle cevizde rekolte düşüklüğünün yaşandığına dikkat çekti.

Yüksek kesimlerdeki cevizlerin kaliteleri geçmiş yıllarla kıyaslandığında daha iyi olduğunu anlatan Hantal, “Yüksek kesimlerdeki cevizlerimizin iç dolgunluğu daha iyi. Eski rengini yakaladı. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle üreticilerimiz sıkıntı içerisinde. Bu yıl rekolte düşüklüğü nedeniyle ceviz üretiminin azalmasıyla fiyatlarımız yüksek olacak. Perakende satış fiyatı 45 lira, toptan satış fiyatı ise 38 lira oldu. İşçi sıkıntısı da çekiyoruz. Geçen yıllara oranla ceviz fiyatlarında yüzde 30 artış oldu.

'Avrupa coğrafi işaret belgesi için müracat yaptık'

Oğuzlar cevizi geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki ceviz üretiminin yüzde 3'nü karşılarken bu oranın şuanda yüzde 4-4,5 seviyesine yükseldiğini anlatan Hantal, “Bu yıl ceviz ekim alanları da arttı. Her yıl bu alanları artırıyoruz. Sadece Oğuzlarda değil köyler ve diğer ilçelerle bağlantımız olduğu için ekim alanını genişlettik. Alanların genişlemesiyle birlikte boş arazi kalmadı tamamen cevizliğe döndü. İlçe halkının geçim kaynağı ceviz oldu. 2020 yılında Oğuzlar cevizi coğrafi işaret belgesini aldı. Aynı zamanda Avrupa Coğrafi işaret belgesi almak için müracaatlarımız aldı” ifadelerini kullandı.

Tüketicileri de uyaran Hantal, "Tüketicileri de bir konuda uyarmak istiyorum. İthal cevizlerin üzerine dahi Oğuzlar cevizi yazarak tüketiciyi kandırıyorlar. Bu konuda tüketiciler dikkatli olmalı. Üzerinde coğrafi işaret bulunmayan hiçbir ceviz oğuzlar cevizi değildir. Belgeli olmayan cevizlerin şikayetleri kabul edilmiyor" diye konuştu.