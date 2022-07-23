Türkiye'nin en meşhur leblebileri yarıştı

Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri çerçevesinde leblebi yarışması düzenlendi.

Leblebi yarışmasına 20 firma katılırken birbirinden güzel ve lezzetli leblebiler tadı, boyutu ve görünüşü ile jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Yapılan değerlendirme sonucunda Osman Bodur birinci olurken, Sefa Ahıska ikinci, Mahmut Ahıska üçüncü olurken Ahmet Bayram, Koray Bulut ve Satılmış Akın mansiyona layık görüldü. Yarışmada dereceye leblebicilere ödülleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından verildi.

“Çorum demek leblebi demek, leblebi demek Çorum demek” diyen Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizi tanıtırken şunu diyoruz. Nohuta şahsiyet kazandıran beldenin, şehrin belediye başkanıyız. Nohuta hangi belde şahsiyet kazandırıyor, nohut yeryüzünde nerede dünyanın en güzel leblebisine dönüşüyor diye soruluyorsa oranın adı kayıtsız şartsız Çorum'dur” dedi.

Leblebinin ezelden beri Çorum'da yağılduğını anlatan Aşgın, “2002 yılında coğrafi tescili yapıldı. İsimlerini bile saymayacağım falanca il yok şöyle leblebi yapıyor böyle leblebi yapıyor. Hiç saymayacağım. Başka yerlerin adını anarak reklamını yapmaya gerek yok. Çünkü leblebi Çorum'la özdeşleşmiş Çorum'un kimliği olmuş bir ürünümüzdür” diye konuştu.

“Leblebi helvasının tescilini yaptırdık”

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve beraberindeki heyete ikram edilmesi sonrasında Yunanistan ve dünya basınında gündem olan leblebi helvasının tescilini yaptırdıklarını açıklayan Başkan Aşgın, “Şu an tüm dünyada e iyi leblebi helvası nerde yapılır, leblebi helvası en iyi nerede yenilir Çorum'da. Ne olur ne olmaz leblebi helvasının da tescilini aldık. Birileri aradan çıkar bizim kendi öz malımıza sahip çıkma cüretini gösterebilir. 2002 yılında leblebinin tescilinin ardından geçtiğimiz yıl içerisinde de leblebi helvasının tescilini tamamladık” dedi.